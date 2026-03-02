В Чувашии уровень регистрируемой безработицы составил 0,46%

На начало марта численность зарегистрированных безработных составляет 2,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы — 0,46% от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-центр органов власти региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала года в республике трудоустроили 781 человек, в том числе 750 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

По данным Чувашстата, уровень общей безработицы по методологии МОТ в среднем за октябрь — декабрь 2025 года составил 1,7%.

Анна Кайдалова