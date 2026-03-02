В возрасте 84 лет умер писатель и художник Гарри Гордон, отец телеведущего Александра Гордона. Об этом сообщил его друг, киновед и критик Евгений Марголит в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Умер Гарри Борисович Гордон. Кто-то напишет — отец Александра Гордона. На самом деле Александр — сын своего отца. Невероятно талантливый, с большим чувством юмора»,— прокомментировала в соцсети кинокритик Сусанна Альперина.

Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он окончил Одесское художественное училище, потом поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Его первая выставка прошла в 1995 году в нью-йоркской галерее L'ermitage. Написал поэтические книги «Темная комната» и «Птичьи права», выступил автором сценария фильма Александра Гордона «Огни притона». Является лауреатом Горьковской премии 2012 года, был членом Союза писателей Москвы.