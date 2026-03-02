Поезд насмерть сбил человека на станции Киселиха в Нижегородской области

На станции Киселиха в Нижегородской области вечером 1 марта человек был смертельно травмирован грузовым поездом. Пострадавший 1971 года рождения умер на месте, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства происшествия. По факту случившегося проверку также проводит управление СКР на транспорте.

Как писал «Ъ-Приволжье», в тот же день в Нижнем Новгороде на перегоне Костариха — Починки 20-летний нижегородец забрался на крышу электрички и умер от удара током.

Галина Шамберина