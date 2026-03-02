Количество фальшивых купюр в Челябинской области сократилось в два раза

В 2025 году в банках Челябинской области обнаружили 52 поддельные банкноты. Это в два раза меньше выявленного в 2024 году, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

В прошлом году из оборота вывели 20 поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. и 22 — 1 тыс. руб. Кроме того, выявлена ненастоящая купюра номиналом 2 тыс. руб. Среди некрупных фальшивых банкнот, которые обнаружили в кредитных организациях, находятся пять номиналом 500 руб., одна — 100 руб. и три — 50 руб.

Виталина Ярховска