Томская промышленность выросла на 1,4% в январе

Промышленность Томской области выросла в январе 2026 года к январю 2025-го на 1,4%. Об этом сообщил Томскстат.

Согласно подсчетам ведомства, общий рост достигнут во многом за счет добычи полезных ископаемых. В этом секторе он составил 2,2%. В обрабатывающем производстве, напротив, в первом месяце 2026 года зафиксировано падение на 4,3%. Рост в обработке отмечен только по двум позициям из 22: в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 43,7%), и в производстве кокса и нефтепродуктов (на 21,8%).

По итогам 2025 года индекс томского промпроизводства составил 98,9%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась к 2024 году на 3,4%, а обрабатывающий сектор добавил 0,7%.

Валерий Лавский