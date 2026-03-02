Житель Ярославля отдал мошенникам запланированные на покупку авто деньги

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве по факту обмана аферистами 57-летнего жителя Заволжского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Заявитель в январе оставил на сайте по продаже автомобилей заявку на подбор иномарки. В мессенджере ему написал представитель сайта и убедил внести деньги за транспортное средство. Житель Ярославля последовал указаниям и перевел 820 тыс. руб. Однако после этого «продавец» перестал выходить на связь.

Алла Чижова