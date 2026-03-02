Минфин предложил освободить от НДС общепит на упрощенке

Российский Минфин представил правительству поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям. Мера призвана плавно адаптировать бизнес «к изменениям, вступившим в силу с 2026 года», отметили в министерстве. В частности, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС общепит на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения (ПСН).

Минфин предлагает дополнить Налоговый кодекс, в том числе, такими положениями:

С 1 апреля и до конца года освободить от НДС организации и ИП в сфере общепита на упрощенке и патенте, которые стали плательщиками налога только с этого года.

Предпринимателям, утратившим с текущего года право на применение патентной системы, предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН.

Бизнесу на упрощенке, который недавно стал плательщиком НДС, будет предоставлено право уменьшить на сумму уплаченного НДС доходы по УСН, полученные в виде предварительной оплаты в период, когда он еще не был плательщиком.

По задумке Минфина, если по итогам 2025 года доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысили 20 млн руб., он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года. ИП, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода текущего года. Ведомство считает, что «изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам».