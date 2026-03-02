Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Курганская гордума лишила мандата единственного депутата от КПРФ

Депутаты Курганской городской думы досрочно лишили полномочий своего коллегу Ивана Камшилова, единственного представителя партии КПРФ. Как сообщил „Ъ-Южный Урал“ господин Камшилов, формальной причиной стало то, что он не создал в думе партийную фракцию.

По словам Ивана Камшилова, коллеги искали «повод», чтобы лишить его мандата перед предстоящими выборами в Государственную думу РФ. Депутат утверждает, что по закону отсутствие фракции не является основанием для сложения полномочий. Реальной причиной он называет свою активную позицию во время работы в гордуме.

«Я постоянно изучаю все документы, поднимаю проблемные вопросы. Депутаты от „Единой России“ этим не занимаются, депутаты от других партий побаиваются, у них опыта нет. А мне нечего бояться», — отмечает Иван Камшилов.

Экс-депутат намерен подать иск в суд, чтобы признать решение гордумы о лишении мандата незаконным.

Ивану Камшилову 77 лет. Впервые его избрали депутатом в 2004 году. Работал в гордуме в качестве депутата в течение четырех созывов, включая последний.

Виталина Ярховска

