Петербуржец стал фигурантом дела после применения силы в отношении полицейского

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантом стал мужчина 1979 года рождения, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

В следствии выяснили, что в парадной дома на улице Уточкина 28 февраля обвиняемый ударил участкового рукой в область головы в ответ на законные требования полицейского. Тем самым фигурант причинил ему телесные повреждения.

После произошедшего подозреваемого задержали и предъявили обвинение. Сотрудники ведомства устанавливают все детали инцидента.

Татьяна Титаева