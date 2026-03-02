В Ульяновской области на Всероссийском фестивале показали Битву за Москву

В минувшую субботу в Ульяновской области состоялся Всероссийский военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фестиваль, организованный в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова, прошел в селе Ивановка Ульяновского района. Именно в этом селе в детском доме воспитывался и учился Александр Матросов.

Фестиваль проходит уже в 11-й раз, в пятый раз он имеет статус всероссийского. Организатором, как и прежде, выступает региональное отделение «Российского военно-исторического общества» (РВИО). В этом году фестиваль был посвящен 85-летию героической Битвы за Москву (реконструкция боя 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области) и подвигу Героя Советского Союза Николая Максимова, который сражался в числе группы истребителей танков, уничтожившей 18 танков врага (подвиг героев-панфиловцев).

По словам организаторов фестиваля, в реконструкции эпизодов битвы за Москву участвовали 150 активистов военно-исторических клубов из 11 регионов России (из Москвы, Самарской области, Татарстана, Мордовии, Кировской области, Саратовской области, Чувашии и др.).

Среди военной техники, используемой в реконструкции, — легендарная «Катюша», артиллерийское орудие ЗИС-3 (76-миллиметровая дивизионная пушка), бронеавтомобиль БАШ-64, германский военный автомобиль «Кугельваген», мотоцикл М-72 «Урал» (начало выпуска — 1941 г.) и т.д.

Проведение фестиваля профинансировано Российским военно-историческим обществом. Также в организацию вложены средства попечительского совета реготделения РВИО. Организаторы отмечают, что определенную помощь оказало и правительство региона. Всего фестиваль собрал более 3 тыс. зрителей.

Андрей Васильев, Ульяновск