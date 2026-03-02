В 2025 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани отремонтировали и построили 94 дороги общей площадью 520 тыс. кв. м. На эти цели направили 4,7 млрд руб., сообщил на аппаратном совещании глава администраций районов Альберт Салихов.

На ремонт дорог в Вахитовском и Приволжском районах Казани потратили 4,7 млрд

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На ремонт дорог в Вахитовском и Приволжском районах Казани потратили 4,7 млрд

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кроме того, завершили ремонт семи дорог к СНТ — в прошлом году на это выделили 25,6 млн руб.

По словам господина Салихова, в районах также благоустроили 93 двора 138 домов, а также обустроили 104 спортивные и детские площадки.

На 2026 год запланировано благоустройство 104 дворов и 33 домов.

Анна Кайдалова