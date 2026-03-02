Гендиректором ПАО «АПРИ» назначен Павел Крутолапов
Сергей Шаль досрочно покинул пост генерального директора ПАО «АПРИ». Вместо него руководителем челябинской девелоперской компании назначен Павел Крутолапов, ранее занимавший должность главного архитектора. Соответствующие решения приняты советом директоров ПАО 2 марта и опубликованы в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Павел Крутолапов займет пост гендиректора 4 марта, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе ПАО «АПРИ». На новой должности он сосредоточится на масштабировании бизнеса девелопера, в том числе в новых регионах присутствия. Сергей Шаль 3 марта покинет компанию.
«Мы благодарим Сергея за работу. Его богатый опыт и управленческие компетенции позволили компании существенно оптимизировать бизнес-процессы и сохранить финансовую устойчивость в непростых экономических условиях. Уверен, что Павел Крутолапов с его экспертизой в сфере развития городской среды — идеальная кандидатура для реализации наших планов. Рады приветствовать Павла на новой должности», — прокомментировал кадровые перестановки председатель совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.
Павлу Крутолапову 42 года. Окончил архитектурно-строительный факультет Южно-Уральского государственного университета. Работал в различных архитектурных бюро. В 2020-2023 годах был главным архитектором Челябинска. Из администрации перешел в ПАО «АПРИ».
Сергей Шаль занимал пост гендиректора ПАО «АПРИ» с октября 2024 года. В компанию он пришел в апреле того же года, уволившись с должности заместителя губернатора Челябинской области. В региональном правительстве Сергей Шаль работал более 10 лет: в 2013-2015 годах занимал пост заместителя председателя правительства, а затем вице-губернатора.