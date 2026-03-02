В Астрахани будут судить организаторов схемы с дропперами и обналичиванием 66 млн рублей

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела, связанного с неправомерным оборотом средств платежей и незаконной банковской деятельностью. В преступлениях, предусмотренных статьями 187 и 172 УК РФ, обвиняют восемь жителей региона, сообщили в областном СУ СКР.

По данным следствия, с декабря 2022 года по декабрь 2024 года в регионе действовала организованная группа, которая разработала и использовала мошенническую схему с банковскими картами и системами дистанционного обслуживания. Фигуранты привлекали дропперов к передаче карт и доступа к счетам за денежное вознаграждение, копировали их документы, меняли абонентские номера и передавали деньги в специальный офис. После чего обвиняемые осуществляли переводы, обналичивание и операции с цифровыми активами.

Для координации действий преступники применяли сотовую связь и мессенджеры. Общая сумма дохода от незаконной деятельности составила более 66 млн рублей. Преступления пресекли сотрудники Следственного комитета и УМВД по региону. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Марина Окорокова