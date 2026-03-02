В прошлом году в Самарской области провели обработку 3,8 тысячи га лесов от вредителей

В прошлом году обработка лесного фонда Самарской области проводилась на площади 3,8 тыс. га в рамках борьбы с пилильщиком-ткачом звездчатым, который способен сильно изреживать хвойные деревья вплоть до их гибели. Об этом сообщает минприроды региона.

В ведомстве уточняют, что за последние три года площадь очагов существенно сократилась. В 2024 году обработку проводили на территории 4,1 тыс. га, в 2023 году — 5,4 тыс. га. Пиковые значения пришлись на 2022 год — 7,1 тыс. га. Общее сокращение площадей очагов за три года составило 3,3 тыс. га, а гибель популяции вредителя достигла 46%.

В 2024 году были полностью ликвидированы очаги другого вредителя — непарного шелкопряда. Они были уничтожены в четырех лесничествах.

Руфия Кутляева