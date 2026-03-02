На Свердловском тракте в Челябинске столкнулись четыре автомобиля

В Челябинске на Свердловском тракте произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей. Пострадал один водитель, сообщает пресс-служба городской ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 9:38 около дома №5/8. По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Haval, Kia, Changan и грузовик Fuso Canter. Травмы получила 47-летняя водитель авто Kia. На месте работают инспекторы и выясняют причины ДТП.

Согласно картам «2ГИС», на дороге в районе Цинкового завода, ведущей в Металлургический района движение затруднено.

Ольга Воробьева