Площадь сева сельхозкультур в Астраханской области превысит 98 тыс. га в 2026 году

В Астраханской области планируют увеличить сев сельскохозяйственных культур в текущем году. Аграрии засеют 98 тыс. га, что на 2,2% больше, чем в 2025-м. Рост связан с реализацией крупных инвестпроектов в рисоводстве и овощеводстве, заявили в минсельхозе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханские аграрии увеличат посевные площади до 98 тыс. га в 2026 году

Фото: Минсельхоз Астраханской области Астраханские аграрии увеличат посевные площади до 98 тыс. га в 2026 году

Фото: Минсельхоз Астраханской области

В 2025 году было засеяно 95,9 тыс. га. Площади сева увеличатся за счет деятельности компаний «АПК Ресурс», «Томарина», «Белая Дача Волга» и других. В текущем году под овощи планируется выделить 29,9 тыс. га, в том числе 13,2 тыс. га под картофель и 7,6 тыс. га под бахчевые культуры.

По оценкам экспертов, объем производства овощей в 2026 году составит 1958,6 тыс. тонн, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. В 2025 году валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий достиг 48,4 млрд руб., что составляет 60,9% от общего объема сельскохозяйственной продукции региона.

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Астраханской области. В регионе активно развивается растениеводство, в том числе восстанавливается производство риса. С 2019 года валовой сбор сельскохозяйственной продукции вырос на 49%.

Марина Окорокова