Около 50 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли в Петербурге и области

Полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти изъяла около 50 тыс. литров спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения в ходе контрольных мероприятий. По этим фактам возбудили 17 уголовных дел, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятый суррогатный алкоголь

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Изъятый суррогатный алкоголь

Часть изъятой продукции направили на физико-химические исследования для установления возможного содержания в ней метанола. Правоохранители зафиксировали 306 административных правонарушений.

Во время проверок полицейские ликвидировали два подпольных производства алкоголя в СНТ «Самсоновка». Там оборудовали кустарные линии розлива: еврокубы объемом до тысячи литров, насосы, шланги и тара. Правоохранители изъяли оттуда 1380 литров жидкости с градусом, а также материалы для упаковки, с помощью которых алкоголь маскировали под продукцию известных торговых марок.

По подозрению в занятии нелегальной деятельностью задержали двух 39-летних мужчин. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Татьяна Титаева