В Татарстане медианная зарплата топ-менеджеров составила 150 тысяч рублей

Медиана предлагаемых зарплат для высшего и среднего менеджмента в Татарстане в январе 2026 года достигла 150 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru в ПФО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года работодатели республики разместили 580 вакансий для руководящего звена.

Самые высокие предложения зафиксированы у коммерческих директоров — медианная зарплата в вакансиях составила 250 тыс. руб., что в 1,7 раза выше среднего по категории. Далее следуют финансовые директора (215 тыс. руб.) и директора по персоналу (205 тыс. руб.). Генеральным и исполнительным директорам работодатели готовы платить в среднем 200 тыс. руб., операционным директорам — 170 тыс. руб.

Также в числе наиболее высокооплачиваемых управленческих позиций — технические директора, руководители филиалов, маркетинга и рекламы, (по 150 тыс. руб.), руководители логистики (130 тыс. руб.) и директора юридических департаментов (120 тыс. руб.).

Как отмечают в компании, высокий уровень доходов коммерческих директоров обусловлен масштабом ответственности и необходимостью стратегического управления развитием бизнеса.

Анна Кайдалова