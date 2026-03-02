Транспортная прокуратура изучает обстоятельства схода железнодорожных вагонов в Прикамье

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода грузовых вагонов в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 2 марта 2026 года. Около часа ночи на участке Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги в Пермском районе произошел сход с пути восьми вагонов, следующих в составе грузового поезда, груженым зерном. Одним из вагонов поврежден локомотив электропоезда.

В результате происшествия никто не пострадал, произошла задержка в движении грузовых и пассажирских поездов по маршрутам Москва-Владивосток, Тюмень-Санкт-Петербург, Чита-Москва.

Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.