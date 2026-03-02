Подвоз детей в 77 населенных пунктах Новосибирской области отменили из-за холода

В Новосибирской области сильные морозы привели к отмене подвоза детей из 77 населенных пунктов до школ. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

«Сегодня не подвезены дети в восьми муниципальных образованиях, 77 населенных пунктах по причине низких температур. Температуры ниже 35 градусов», — отметил он.

По данным Западно-Сибирского УГМС, на минувшей неделе в регионе установилась низкая температура с похолоданием до -40 градусов. 2 и 3 марта в области прогнозируется потепление: до -7 градусов днем и до -20 градусов ночью.

Александра Стрелкова