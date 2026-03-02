Жителя Башкирии обвиняют в серии краж из гаражей на 2 млн рублей

Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в 37 эпизодах краж (ч. 2 ст. 158 УК РФ) из гаражей на общую сумму более 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как полагает следствие, с марта 2024-го по ноябрь 2025 года обвиняемый взламывал навесные замки и похищал из гаражей автомобильные колеса, строительное оборудование и другие предметы.

Ранее судимый фигурант уголовного дела признал вину. Он частично возместил ущерб.

Майя Иванова