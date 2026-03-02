В Ярославль придет похолодание

В Ярославле к концу этой недели похолодает до минус 14 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Понедельник станет самым теплым днем недели: до плюс 3 градусов днем. Во вторник похолодает до минус 1 градуса, а в среду и четверг температура воздуха зафиксируется на 0 градусов.

Холодать начнет с ночи на пятницу: температура опустится до минус 11 градусов. Днем в пятницу — до минус 2 градусов. В выходные — до минус 7 градусов днем и до минус 14 ночью.

Осадки в виде снега с дождем будут идти всю неделю до пятницы, а затем возобновятся в субботу. 8 марта — без осадков.