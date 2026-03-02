Рабочих из Ревды будут судить по обвинению в гибели разливщика стали на заводе

В Ревде прокуратура отправила в суд уголовное дело в отношении сталевара и мастера печного участка электросталеплавильного цеха АО «ПромСорт-Урал», обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности по ч. 2 ст. 217 УК РФ. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, их действия по неосторожности повлекли смерть разливщика стали.

По данным следствия, 26 сентября в период с 16:00 до 18:13 мастер не обеспечил контроль за соблюдением технической инструкции по выплавке стали сталеваром. В результате загрузка раскислителей и шлакообразующих материалов в пустой ковш была выполнена с превышением норм, что привело к образованию спекшейся смеси под высокотемпературным факелом стенда разогрева.

Во время разливки металла в период с 19:10 до 19:19 того же дня произошел выброс расплавленного металла из ковша, в том числе на разливщика. Работник получил термические ожоги третьей степени на 90% поверхности тела. Его доставили в Ревдинскую городскую больницу, где он скончался через два дня от полученных травм.

Ирина Пичурина