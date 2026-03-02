В 2026 году в Татарстане на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин и детей с сахарным диабетом 1 типа планируется направить 89,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на системы мониторинга глюкозы для больных диабетом направят 89,4 млн

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане на системы мониторинга глюкозы для больных диабетом направят 89,4 млн

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На обеспечение беременных женщин предусмотрено 19,7 млн руб. Из этой суммы 14,4 млн руб. — средства федерального бюджета и 5,3 млн руб. — бюджета республики.

На обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа запланировано 69,7 млн руб., из которых 50,9 млн руб. поступят из федерального бюджета и 18,8 млн руб. — из бюджета Татарстана.

Анна Кайдалова