Самолет из Челябинска в Сочи вылетел с задержкой в 16 часов

В челябинском аэропорту с большой задержкой отправляются два авиарейса в Сочи, сообщается в онлайн-табло. Причиной стала массовая атака беспилотников в Краснодарском крае.

По данным табло, запланированный на 1 марта самолет в Сочи должен был вылететь в 19 часов вечера, но отправление перенесли на 2 марта в 11. В настоящий момент посадка на борт завершена.

Второй авиарейс отправится в Сочи 2 марта с задержкой на восемь часов. Отправление было запланировано на 10:25, но из-за опасности полетов самолет отправится в Краснодарский край в 19:35.

Пресс-служба Росавиации сообщала, что ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Сочи действовали с 1 марта 13:39 по московскому времени. Их сняли только сегодня в 7:22 по мск.

По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем с 1 по 2 марта средствами ПВО сбито 66 украинских беспилотников.

Ольга Воробьева