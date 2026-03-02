ФСБ задержала подрядчика мэрии Челябинска по подозрению в хищении 250 млн рублей

В Челябинске сотрудники УФСБ России по региону задержали директора ООО «Монтажник» Дениса Кривцова по подозрению в мошенническом хищении более 250 млн руб. федеральных бюджетных средств при строительстве станции обеззараживания воды в региональном центре. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщил источник „Ъ-Южный Урал“.

Схему хищения вскрыли сотрудники региональных управлений ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета России в процессе сопровождения реализации национальных проектов в Челябинской области. По версии следствия, руководство ООО «Монтажник» и неустановленные должностные лица администрации Челябинска и правительства региона похитили средства, выделенные на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода в региональном центре, сообщил источник.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в ООО «Монтажник» и в домах руководителей компании. На данный момент задержан директор Денис Кривцов. Должностные лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Контракт на строительство станции УФ-обеззараживания воды управление капитального строительства администрации Челябинска и ООО «Монтажник» заключили в 2022 году. Его стоимость составила почти 1,3 млрд руб. Средства были выделены в рамках госпрограммы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Строительство завершилось в 2025 году.