В Оренбуржье пострадал владелец автомобиля, пытавшийся самостоятельно его потушить

В Медногорске на ул. Каменной горел автомобиль. Владелец транспортного средства 1989 года рождения пытался самостоятельно его потушить до приезда пожарной охраны, в результате чего получил травмы. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что возгорание на площади три кв. м ликвидировали четыре специалиста и две единицы техники МЧС России. Предварительная причина возгорания — недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства.

Руфия Кутляева