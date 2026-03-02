Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Самары

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Самары, Казани, Ижевска и Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В понедельник, 2 марта 2026 года, о различным причинам в аэропортах Казани, Самары, Ижевска и Уфы произошли задержки выполнения пассажирских рейсов. Транспортными прокурорами осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Из Самары задержаны рейсы в Сочи и Утапао. Рейсы в ОАЭ отменены на неопределенный срок.

Андрей Сазонов