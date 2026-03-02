В Сызрани 23 человека эвакуировались из жилого дома из-за пожара

Пожар произошел в Сызрани днем в воскресенье, 1 марта. Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативных служб в 15:36 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями, оперативно прибывшими на место вызова, было проведено спасение двоих человек, 23 жителям удалось самим эвакуироваться из здания»,— говорится в сообщении.

В результате происшествия погибла 72-летняя женщина. Пожар ликвидировали на площади 50 кв. м в 16:31.

Огонь потушили 28 специалистов и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Георгий Портнов