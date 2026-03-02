В Ярославле продают второй этаж Дома Окерблома

В Ярославле выставили на продажу нежилое помещение второго этажа площадью 138,7 кв. м объекта культурного наследия местного значения «Дом жилой Окерблома» 1902 г. Об этом сообщается на площадке Российского аукционного дома.

Здание находится в историческом центре Ярославля на углу улиц Пушкина и Республиканской. Продавцом выступает министерство имущественных отношений Ярославской области.

Начальная цена аукциона составляет 14 млн руб., шаг аукциона — 350 тыс. руб. Участнику необходимо внести задаток в размере 1,4 млн руб. Заявки принимаются со 2 марта по 7 апреля, торги состоятся 10 апреля.

Антон Голицын