В Екатеринбурге арестовали студента по обвинению в подготовке теракта на станции

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 24 апреля несовершеннолетнего студента, который обвиняется в покушении на теракт по ч. 3 ст. 30, п. «а» ст. 205 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, в феврале на станции «Екатеринбург-Сортировочный» и участке перегона «Палкино» Свердловской железной дороги (СвЖД) неизвестные пытались поджечь пункт параллельного соединения — он обеспечивает электричеством контактную сеть железнодорожного полотна. Позднее задержали 16-летнего студента, которому куратор обещал передать вознаграждение за эти действия.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина