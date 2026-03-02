В Перми выставлена на продажу сеть кофеен

В Перми на продажу выставлено десять кофе-баров и две большие кофейни. Как сообщается на сайте Avito, точки сети работают почти во всех районах города. Стоимость кофеен составляет 23 млн руб.

По данным chitaitext.ru, речь идет о сети кофеен Coffee Like. В 2023 году сеть уже выставлялась на продажу за 8 млн руб.

Coffee Like основана в 2013 году предпринимателем и блогером Аязом Шабутдиновым, который осенью прошлого года получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве. С конца 2024 года сетью владеет Invellect Давида Тащяна. Насчитывает более 1,1 тыс. точек, всеми ими управляет франчайзи. По собственным данным, выручка сети в 2023 году составила 5,8 млрд руб. без учета торгового дома и компании по обжарке кофе.

По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Кофе Лайк» выросла на 26,3% год к году, до 376,1 млн руб., чистая прибыль — на 4,2%, до 177,1 млн руб.