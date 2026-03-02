В Пласте погибли два человека при пожаре

При пожаре в частном доме в Пласте погибли два местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вызов поступил на улицу Увельскую, горели жилой дом и надворные постройки. После тушения пожара обнаружены погибшими 62-летний местный житель и 90-летняя пенсионерка. Пожар ликвидировали на площади 120 кв. м. На месте работали 14 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Виталина Ярховска