Китай призвал США и Израиль немедленно прекратить боевые действия против Ирана

МИД КНР заявило, что Китай решительно выступает против развязанной Соединенными Штатами и Израилем военной агрессии против суверенного Ирана, резко осуждает убийство иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Китай призывает немедленно прекратить военные операции, не допустить дальнейшей эскалации напряженной обстановки, сообщило агентство «Синьхуа».

Атака на иранского верховного лидера и его убийство являются грубым нарушением суверенитета Ирана, попирает цели и принципы Устава ООН, а также базовые нормы международных отношений, подчеркнули в МИД.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана с целью смены власти в стране, а также для прекращения ядерной программы, ликвидации ракетных мощностей и иранского флота. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Эрнест Филипповский