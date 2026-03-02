Производство нержавеющей стали в мире выросло на 2,1% в 2025 году

Объем мирового производства нержавеющей стали в 2025 году составил 64,2 млн т, что на 2,1% больше показателя предыдущего года, сообщила Всемирная ассоциация нержавеющей стали (World Stainless Association).

В Азии всего в прошлом году было произведено 55,3 млн т, что на 2,7% больше выпуска 2024 года. В том числе 40,9 млн т произведено в Китае (рост на 3,6%), Европейский союз произвел 5,7 млн т (спад на 1,9%). Показатель США — 2,1 млн т (рост на 7,6%).

Из представленной диаграммы следует, что суммарный объем производства в России, Бразилии, Индонезии, ЮАР и Южной Корее в отчетном году сократился на 11,3%, до 1,1 млн т.

Эрнест Филипповский