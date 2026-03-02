На двух челябинцев завели дело о хранении безакцизного алкоголя и табака

Следственный отдел «Советский» СУ УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их подозревают в хранении немаркированного алкоголя и табака на 2,5 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Установлено, что организованная группа из двух человек под руководством 54-летней горожанки с начала 2025 года хранила нелегальный товар для получения преступного дохода. Продукцию без акцизных марок они прятали в двух гаражных боксах. Во время обысков было изъято 1 тыс. бутылок алкоголя и 12 тыс. пачек сигарет на общую сумму 2,5 млн руб. Экспертиза доказала, что товар не имеет обязательной маркировки.

Виталина Ярховска