КНДР осудила операцию США и Израиля против Ирана

Военное нападение США и Израиля на Иран по своему характеру являются от начала до конца незаконным агрессивным актом и самой отвратительной формы посягательством на суверенитет, указано в опубликованном ЦТАК заявлении МИД Северной Кореи. КНДР категорически осудила «наглое поведение США и Израиля», которые злоупотребляют военными силами для достижения своих эгоистических и гегемонистских притязаний.

«(Агрессия.— "Ъ") является неизбежным логическим результатом, исходящим из гегемонистского и хулиганского атрибута США… В нынешнем году международное сообщество стало свидетелем нарастания гегемонистских актов США, которое ясно показывает разрушительную роль США, нарушающих мир и стабильность на планете, и серьезное последствие их происков»,— указано в заявлении.

Северокорейский МИД предупреждает страны региона о том, что при отсутствии их «достаточного сопротивления» им могут дорого обойтись «тиранические насилие и произвол» агрессоров, «которые под вывеской ложного мира выбрали агрессию и войну». Также дипломатическое ведомство обратило внимание на историю США, в которой страна не раз терпела «геополитические неудачи и стратегические поражения».

Эрнест Филипповский