Южная Корея призвала Северную к возобновлению диалога с США

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал власти КНДР вернуться за стол переговоров с США и объединить усилия для формирования того, что он назвал «новым будущим», сообщает агентство «Рёнхап». Заявление последовало в ходе выступления по поводу 107-й годовщины национального движения за независимость 1919 года, переломного события во время жестокой оккупации Корейского полуострова Японией в 1910—1945 годах.

Глава Южной Кореи пообещал сотрудничать с США и КНДР, чтобы превратить перемирие в Корейской войне в мирный режим. Он подчеркнул, что уважает северокорейскую систему и не будет стремиться к какой-либо форме объединения путем поглощения или участвовать в каких-либо враждебных действиях.

«Поскольку Северная Корея разрабатывает и реализует новый пятилетний план, я надеюсь, что она быстро вернется за стол переговоров и присоединится к нам в формировании нового будущего… Враждебность и конфронтация не служат интересам ни одной из сторон», — цитирует его агентство.

Ли Чжэ Мён осудил имевшую место 10 января провокацию с отправкой через границу на север гражданскими лицами дрона. Акция вызвала резкую реакцию Пхеньяна. Он пообещал предпринять шаги для предотвращения их повторения, назвав это инцидентом, который совершенно не связан с намерениями его правительства и представляет серьезную угрозу миру на Корейском полуострове.

