Южный Урал занял 32 место в рейтинге закредитованности регионов

В начале 2026 года в Челябинской области среднедушевой долг населения по банковским кредитам находится на уровне 48,2% от годовой зарплаты. Регион занял 32-е место в рейтинге субъектов по закредитованности от «РИА Новости».

Объем задолженности на человека в области составляет 402,4 тыс. руб. За год показатель вырос на 6,2 тыс. руб. В начале 2025-го местные жители в среднем отдавали банкам 53,9% зарплаты. Тогда на одного человека долг был чуть меньше — 392,5 тыс. руб. Регион за год опустился на четыре позиции, несмотря на снижение соотношения среднедушевых долгов банкам к годовому жалованью.

Лидерами рейтинга стали республики Ингушетия (процент долгов по кредитам от зарплаты — 12%; долг на человека — 54,4 тыс. руб.), Дагестан (25,3%; 129,6 тыс. руб.) и Чечня (25,3%; 121,8 тыс. руб.). Последние места в списке заняли республики Тыва (138,6%; 1,1 млн руб.), Калмыкия (120%; 692,1 тыс. руб.) и Адыгея (77,5%; 507,6 тыс. руб.).

Виталина Ярховска