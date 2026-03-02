В Прикамье с путей сошли десять грузовых вагонов

В Пермском крае с железнодорожных путей сошли десять грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

ЧП произошло сегодня ночью на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь II – Шаля. Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива. Пострадавших нет, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации схода направлены восстановительные поезда.

В связи с происшествием ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места.