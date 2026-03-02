В Китае разработали систему стандартов для человекоподобных роботов

В Пекине прошла презентация первой национальной системы стандартов, охватывающей всю производственную цепочку и жизненный цикл человекоподобных роботов и воплощенного искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство «Синьхуа». Она представлена на ежегодном совещании по стандартизации роботов-гуманоидов и воплощенного интеллекта (HEIS).

В разработке системы участвовало более 120 научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий-пользователей под руководством технического комитета по HEIS Министерства промышленности и информатизации КНР. Она состоит из шести ключевых компонентов — это базовая универсальность, «мозгоподобные и интеллектуальные вычисления», «конечности и компоненты», комплексные машины и системы, применение, а также безопасность и этика, отмечает «Синьхуа».

Стандарты применения регулируют разработку, эксплуатацию и техобслуживание гуманоидных роботов в различных сценариях. Стандарты безопасности и этики охватывают весь промышленный жизненный цикл, обеспечивая соответствие технологической эволюции.

Необходимость стандартизации возникла после оценки в КНР в 2025 году роста производства человекоподобных роботов с учетом планов центральных и местных органов власти, которые рассматривают это направление как стратегический сектор. В прошлом году, по данным министерства, более 140 китайских производителей выпустили более 330 различных моделей.

Эрнест Филипповский