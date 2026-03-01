В Оренбурге отменили баскетбольный мат между «Надеждой» и «Спартой энд К»

Матч чемпионата России по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги между «Надеждой» и «Спартой энд К» был отменен из-за транспортных проблем. Игра, запланированная на 28 февраля, не состоялась, так как подмосковная оманда «Спарта энд К» не смогла прибыть в Оренбург.

Клуб из Видного сообщил о невозможности вылета из-за отмены рейса авиакомпании в связи с объявлением ракетной опасности. Отсутствие альтернативных вариантов перелета вынудило команду отказаться от поездки.

«Надежда» предложила перенести матч на другую дату, однако было решено, что это невозможно. Причиной стали тренировочный сбор национальной сборной России, начавшийся 5 марта, а также начало плей-офф.

В итоге было принято решение об отмене. Команде «Спарта энд К» было засчитано техническое поражение со счетом 0:20 в соответствии с регламентом соревнований.