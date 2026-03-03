Мечтатель из Соломео

В итальянских кинотеатрах идет фильм «Брунелло, галантный мечтатель». Фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что его поставил Джузеппе Торнаторе, а музыку написал Никола Пьовани. Главный герой — Брунелло Кучинелли, предприниматель и основатель одноименной люксовой марки, дизайнер, философ и филантроп, придумавший и воплотивший в жизнь — правда, лишь в рамках своей фирмы — концепцию «гуманистического капитализма».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брунелло Кучинелли в своем доме в Соломео

Брунелло Кучинелли в своем доме в Соломео



Как рассказал на пресс-конференции перед премьерой Джузеппе Торнаторе, «Брунелло, галантный мечтатель» является синтезом документального и игрового кино. Лента полна монологов самого протогониста, объясняющего принципы своей философии и вспоминающего обстоятельства жизни. Некоторые из фрагментов, по задумке Торнаторе, выстроены так, что кажутся кадрами из другой, «может быть, никогда не существовавшей документалки». Как и положено в такого рода работах, зритель видит Кучинелли глазами его близких — жены Федерики, дочерей Камиллы и Каролины, партнеров и друзей. Есть кадры, где панегирик Брунелло Кучинелли произносит экс-премьер Италии Марио Драги, высоко оценивший тот факт, что предприниматель «поставил в центр своей деятельности человека», и пригласивший его в качестве образцового представителя ответственного бизнеса на римский саммит G20 в 2021 году.

В то же время большая часть картины Торнаторе является игровым кино. Кроме разменявшего восьмой десяток Кучинелли, на экране появляется то Брунелло-мальчик, то юноша, а потом и взрослый мужчина. Его родителей, молодую Федерику, друзей и партнеров в молодости тоже играют профессиональные актеры. Режиссер, по его словам, намеренно хаотично чередовал документальные и игровые кадры, порой накладывая их друг на друга. Этот прием, по утверждению Торнаторе, делает фильм новаторским.

Как признался Брунелло Кучинелли вашему корреспонденту, он сам выбрал режиссера для того, чтобы увековечить свою историю, и профинансировал съемки. Так что предпринимателя тоже вполне можно считать соавтором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Каролина Кучинелли, Федерика Бенда, Камилла Кучинелли Семья Брунелло Кучинелли (второй слева), слева-напрво: Федерика Бенда, Виттория Стефанелли, Пенелопа Стефанелли, Камилла Кучинелли, Каролина Кучинелли, Брандо Пьетрелли, Риккардо Стефанелли Соломео Фото: Sakis Lalas / Penske Media / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Каролина Кучинелли, Федерика Бенда, Камилла Кучинелли Семья Брунелло Кучинелли (второй слева), слева-напрво: Федерика Бенда, Виттория Стефанелли, Пенелопа Стефанелли, Камилла Кучинелли, Каролина Кучинелли, Брандо Пьетрелли, Риккардо Стефанелли Соломео Фото: Sakis Lalas / Penske Media / Getty Images

Уверена, что почитателям бренда Brunello Cucinelli, да и тем, для кого его фирменный кашемир дороговат, будет интересно наблюдать за эволюцией героя. Фильм начинается, что называется, с босоногого детства — с картинки мальчика, лежащего на крыше сарая и любующегося звездным небом над головой. Брунелло Кучинелли родился в 1953 году в затерявшейся в полях области Перуджа деревеньке. Родители его занимались сельским трудом. Уклад массерии — сельскохозяйственной единицы, объединявшей в те времена крестьянские хозяйства,— был схож если не с крепостным, то с колхозным. Крестьяне работали на хозяина, которому принадлежала земля, расплачивались с ним немалой частью урожая. Не дай бог не угодить господину или быть отвергнутым массерией — никто не купит плоды твоего труда.

Семья Кучинелли, воодушевленная итальянским экономическим бумом 1950-х, переехала в город, отец пошел работать на фабрику. В фильме есть эпизод, когда Брунелло-подросток слушает разговор взрослых, в котором отец жалуется на унижающее человеческое достоинство отношение к рабочим. Похоже, мальчик на всю жизни усвоил этот урок. Слово «достоинство» звучит в фильме очень часто. В детстве Брунелло пообещал себе, что никому не позволит унижать себя и сам не станет унижать чье-либо достоинство. Впоследствии это намерение разовьется в этические постулаты бренда, а несколько лет назад в Соломео был установлен памятник «Дань человеческому достоинству».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель» Кадр из фильма «Брунелло, галантный мечтатель»

Деревенька Соломео занимает особое место как в истории бренда, так и в жизни его основателя. Начав в 1985 году с полуразрушенного замка, Кучинелли постепенно выкупил практически все строения в родном для его жены Федерики местечке. После реставрации запущенная деревенька превратилась в живописнейший борго, где предприниматель разместил свой офис, международную школу шитья, библиотеку, театр, винодельню, новые пошивочные цеха.

«Я всегда разделял идею капитализма с человеческим лицом, а жизнь и работа в деревне — прекрасный способ претворить ее в жизнь»,— говорит в фильме Кучинелли. Необычно для бизнесмена и отношение Кучинелли к своей собственности, которую он, как можно понять, таковой не считает. «Не я являюсь хозяином всего этого,— любит повторять Брунелло, имея в виду и свою компанию, и восстановленную деревеньку, и окружающие ее виноградники, разбитые на месте пустошей.— Все это предоставлено мне лишь на сохранение. Поверьте, с таким отношением гораздо легче строить бизнес. Ты не боишься терять. Идея стяжательства мне чужда, и именно это делает меня свободным».

За кадром фильма остался еще один интересный факт биографии предпринимателя, вполне согласующийся с процитированным выше. В отличие от многих люксовых брендов, Кучинеллли не закрыл свой бутик в Москве, потому что не считал это правильным. По его словам, он не слишком расстроился, когда по этой причине в прошлом году акции компании рухнули на 17%. И впрямь, что это в сравнении со звездным небом над головой.

Елена Пушкарская