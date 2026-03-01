Российский еврейский конгресс отметил Пурим сбором средств для детей

1 марта Российский еврейский конгресс (РЕК) организовал благотворительный вечер в честь праздника Пурим. Отметить самый веселый иудейский праздник гостей пригласили в Московский городской гольф-клуб.

«Как и многие даты еврейского календаря, Пурим отмечается в честь исторического события. В IV веке до н. э. евреи, жившие в Персидской империи, чудом избежали гибели,— рассказал “Ъ” о сути праздника официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Царедворец Аман, второй человек в империи, подговорил царя Артаксеркса истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице, царице Эстер, которая сумела переубедить своего супруга». С тех пор, по его словам, на Пурим предписано пить вино до такой степени, чтобы не суметь отличить слова «будь проклят Аман» от слов «будь благословен Мордехай». Обязательными требованиями праздника считаются смех, радость и веселье.

Именно такую атмосферу создали организаторы вечера для своих гостей, среди которых были режиссер Олег Липовецкий, актер Борис Львович, драматург Александр Гельман, поэт Владимир Вишневский и другие. «Пурим невозможен без радости,— пояснил президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис.— Радость — важная часть еврейского характера. Она помогает переживать испытания и сохранять надежду в любой ситуации».

Главным событием вечера стал пуримшпиль — театрализованное представление, которое соединяет в себе импровизацию, сатиру и комедию, помогая через смех говорить о серьезных темах. Гостям представили пуримшпиль на тему «Чудо». Помимо этого, на вечере выступили музыканты, а для гостей был организован фуршет с традиционными пуримскими сладостями — гоменташенами (пирожками «уши Амана»), а также вином и водкой, которые должны были помочь гостям исполнить праздничную заповедь — один вечер не отличать добро от зла.

«Для РЕК любой праздник — это прежде всего доброе дело,— отметил господин Генцис.— Наш сегодняшний вечер тоже носит благотворительный характер». Все собранные средства, по его словам, будут направлены на помощь детям из малообеспеченных семей.

