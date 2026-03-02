Импорт раскрутил педали

Предложение велосипедов в России в четвертом квартале 2025 года выросло на 6,7% год к году. Дополнительный объем обеспечил рост импорта. Зарубежная продукция формирует более 60% российского рынка велосипедов. Спрос на них при этом снижается с сокращением доходов населения. Наиболее заметным падение может быть в бюджетном сегменте.

В октябре—декабре 2025 года в торговый оборот в России было выведено 561,6 тыс. велосипедов, следует из подсчетов ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Год к году показатель вырос на 6,7%. Основной прирост обеспечил импорт. Число ввезенных в Россию велосипедов в четвертом квартале выросло на 37,2%. Внутреннее предложение, напротив, снизилось.

Согласно Росстату, за 2025 год в России было произведено 474,2 тыс. велосипедов без двигателя. Год к году показатель вырос на 0,2%. В ЦРПТ оценивают совокупный объем производства велосипедов в России в 750,9 тыс. штук. Изменение показателя аналитики не приводят.

Импортные велосипеды составляют основной объем предложения в категории. В 2025 году на них пришлось 62% совокупного объема продаж, отмечают в ЦРПТ.

В «Канте» говорят, что по некоторым категориям показатель превышает 90%. В веломагазине CityCycle отмечают, что импорт формирует практически все предложение велосипедов на рынке. Локальное производство ограничивается несколькими предприятиями. Некоторые компании также регистрируют нелегально ввезенную зарубежную продукцию под видом российской.

Гендиректор сети магазинов спорттоваров «Кант» Максим Виноградов поясняет, что закупки велосипедов на сезон 2026 года ритейлеры вели еще весной-летом 2025 года. Ввезти их на территорию России бизнес старается до китайского Нового года, чтобы начать активные продажи в марте. Китай, по его словам, выступает основным поставщиком велосипедов в Россию.

Господин Виноградов не видит предпосылок к росту импорта велосипедов в Россию, предполагая, что речь скорее о перераспределении потоков и смещении сроков: продукция была ввезена не в январе, а в декабре. Хотя в CityCycle отмечают, что за 2025 год импорт стал более стабильным по многим брендам, готовым работать с Россией. Процесс не стал проще, но стабилизировались премии и каналы поставок.

Но спрос на велосипеды, по мнению представителя CityCycle, снижается со второй половины 2025 года: цены растут, а доходы потребителей падают.

Максим Виноградов предполагает, что по итогам всего года объем реализации велосипедов сократится на 5–7%. Негативный тренд будет наиболее заметен в сегменте бюджетных велосипедов, дешевле 30 тыс. руб.

Хотя участники рынка онлайн-торговли фиксируют рост. В Wildberries говорят, что продажи велосипедов в 2025 году выросли на 75% год к году в натуральном выражении, в январе—феврале — на 54% год к году. Средний чек при этом сократился на 14% за счет увеличения ассортимента. В «Яндекс Маркете» в этом году видят рост спроса на велосипеды в 1,2 раза по сравнению с прошлым. Совокупно онлайн-каналы в 2025 году сформировали 34% продаж велосипедов в России, следует из данных ЦРПТ.

Согласно ЦРПТ, средняя стоимость велосипеда без двигателя в России в 2025 году составила 21,4 тыс. руб., с двигателем — 60,1 тыс. руб., детского — 7,4 тыс. руб. Категории сформировали 60%, 38% и 1,5% продаж соответственно. Лидером по спросу на велосипеды выступает Южный федеральный округ.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов, Алина Мигачёва