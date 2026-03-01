Главу самарского оборонного завода «Коммунар» приговорили к 9 годам колонии

Директор ФКП «Самарский завод "Коммунар"» Марина Галимова признана виновной во взяточничестве (ст. 291 УК РФ), сообщили в Волжском районном суде Самарской области.

«Согласно материалам дела, подсудимая осуществила дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий по согласованию ценообразования продукции предприятия»,— говорится в сообщении.

Руководительница завода «Коммунар» приговорена к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 11 млн руб. и с лишением на 7 лет права заниматься деятельностью в сфере оборонно-промышленного комплекса. Приговор в законную силу не вступил.

О том, что Марину Галимову обвиняют в коррупции, стало известно в конце февраля. Речь шла о двух уголовных делах по двум статьям УК РФ — о даче взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ). Дело о злоупотреблении полномочиями поступило в суд в июле прошлого года, дело о взятке — в октябре.

В правоохранительных органах «Ъ-Волга» ответили, что не комментируют ситуацию.

Марина Галимова заняла должность главы «Коммунара» в 2015 году. Завод специализируется на производстве элементов для оборонной промышленности России, включая порохи.