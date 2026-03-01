Волейболисты «Новы» победили «Газпром-Югру» в матче Суперлиги
В воскресенье, 1 марта, в Самаре прошел матч чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги, в котором новокуйбышевская «Нова» принимала «Газпром-Югру» из Сургута. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:18, 29:27) в пользу команды из Самарской области.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
«Нова» одержала 16-ю победу в сезоне, набрав 47 очков. Коллектив из Самарской области закрепился на седьмой позиции в турнирной таблице Суперлиги. «Газпром-Югра» с 34 баллами находится на 10-м месте.