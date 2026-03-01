ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу внутренней безопасности Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по расположению Генерального штаба внутренней безопасности Ирана. По данным военного ведомства, израильские ВВС атаковали десятки командных пунктов и штаб-квартир. Пораженный объект служил центром управления и контроля, отвечающим за связь высшего командного состава.

Также сообщается об ударе по штабу Корпуса стражей исламской революции Ирана «Саралла». Ранее было опубликовано видео, на котором израильские военные поражают два иранских истребителя.

Бомбардировки являются продолжением масштабной военной операции, начатой США и Израилем 28 февраля. В ходе первых ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран ответил ракетными обстрелами территории Израиля и американских объектов в регионе. Эскалация привела к сбоям в работе гражданской авиации: сотни рейсов отменены, тысячи пассажиров заблокированы в транзитных аэропортах стран Персидского залива.