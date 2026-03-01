Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МТС обнулил стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке

Мобильный оператор МТС отменил плату за звонки для своих абонентов, находящихся на территории Ближнего Востока. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут.

Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и американским объектам в регионе.

Атаки затронули гражданскую инфраструктуру стран Персидского залива: отменены сотни авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в транзитных аэропортах. В ОАЭ в настоящее время находятся около 20 тыс. российских туристов, чьи обратные рейсы отменены или пропущены.

Новости компаний Все