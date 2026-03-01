МТС обнулил стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке

Мобильный оператор МТС отменил плату за звонки для своих абонентов, находящихся на территории Ближнего Востока. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут.

Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и американским объектам в регионе.

Атаки затронули гражданскую инфраструктуру стран Персидского залива: отменены сотни авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в транзитных аэропортах. В ОАЭ в настоящее время находятся около 20 тыс. российских туристов, чьи обратные рейсы отменены или пропущены.