МЧС предупредило о тумане и гололедице в Саратовской области

В понедельник, 2 марта, в Саратовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Соответствующее сообщение распространило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Завтра в регионе обещают туман с видимостью до 500 м. На дорогах прогнозируют гололедицу более 6 мм. Участников дорожного движения просят быть осторожными.

В Саратове обещают от -1 до +2°С (Gismeteo). В течение дня пасмурно. Днем непродолжительное время будет переменная облачность.

Дарья Васенина