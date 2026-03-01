Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС предупредило о тумане и гололедице в Саратовской области

В понедельник, 2 марта, в Саратовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Соответствующее сообщение распространило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Завтра в регионе обещают туман с видимостью до 500 м. На дорогах прогнозируют гололедицу более 6 мм. Участников дорожного движения просят быть осторожными.

В Саратове обещают от -1 до +2°С (Gismeteo). В течение дня пасмурно. Днем непродолжительное время будет переменная облачность.

Дарья Васенина